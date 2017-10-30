شاهد تميمة منتخب السعودية في كأس العالم 2018 (صورة)‎

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التميمة الخاصة بالمنتخب، والتي ستمثل هوية السعودية في كأس العالم 2018 في روسيا.

وتمثلت التميمة في صورة صقر على هيئة لاعب كرة قدم سعودي.

وعن سبب اختيار الصقر، قال الاتحاد السعودي في بيان: “تم اختيار الصقر باعتبار أن لقب “الصقور الخضر” هو من الألقاب التي ارتبطت بالمنتخب السعودي طوال تاريخه، وبما يرمز له من أصالة تعبّر عن جانب من البيئة والثقافة السعودية اللتين ارتبطتا بالصقر ارتباطًا وثيقًا”.

،وأكمل: “وتظهر التميمة التي أخرجها المصمم العالمي الشهير الإسباني، سيرجيو أودينيز رمزية الصقر، وما يتحلى به لاعب المنتخب السعودي من صفات كقواسم مشتركة بينهما، وذلك من خلال رأس الصقر بما حمل من نظرات ثاقبة تدل على الجسارة والتطلع لبلوغ الهدف، والمنقار الحاد في إشارة إلى القوة، فيما يظهر جسم الصقر ببنيته الرياضية المتناسقة للدلالة على العزيمة والإصرار، بينما يرمز الجناحان إلى التحليق نحو المجد، أما ارتدائه لزي المنتخب السعودي الموشح بالرقم “واحد” فيعبّر عن تطلع المنتخب الدائم إلى الصدارة، في حين يرمز وجود كرة القدم تحت قدميه إلى الاستعداد التام والجهوزية الدائمة”.