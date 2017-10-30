رسميًا.. تطبيق تجربة نظام تقنية حكم الفيديو في الدوري السعودي

قرر الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، رسميًا، تطبيق تجربة نظام تقنية حكم الفيديو في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه الدوري الحادي عشر، في الرياض، وأصدر عدة قرارات كان أبرزها تطبيق تجربة نظام تقنية حكم الفيديو.

????| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يعتمد اليوم عددًا من القرارات في اجتماع مجلس الإدارة. pic.twitter.com/PNaSpvgtnK — الاتحاد السعودي (@saudiFF) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي على تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وعلى ضم لجنة الأخلاق والقيم مع لجنة الانضباط، لتكون تحت مسمى لجنة الانضباط والأخلاق، وتعديل لائحة الانضباط والأخلاق وفق المسمى الجديد، إلى جانب الموافقة على استمرار اللجنة السابقة للانضباط في لجنة الانضباط والأخلاق المعتمدة في الاجتماع.

وأوضح الاتحاد السعودي أن استخدام نظام تقنية حكم الفيديو سيكون على سبيل التجربة بدءًا من الجولة العاشرة، على أن يبدأ العمل بها في الموسم المقبل.