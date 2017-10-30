صحف إسبانيا تفتح النار على ريال مدريد بعد الهزيمة أمام جيرونا

للمرة الأولى سيحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفًا على توتنهام هوتسبير في استاد ويمبلي اللندني الشهير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء المقبل وتأتي المباراة في وقت يعاني فيه بطل إسبانيا من أسوأ بداية على المستوى المحلي خلال 5 أعوام.

وبسبب الهزيمة المفاجئة، أمس الأحد، أمام جيرونا الوافد الجديد تراجع النادي الملكي بفارق 8 نقاط عن منافسه الأكبر برشلونة المتصدر وهو أكبر فارق من النقاط يفصله عن المتصدر منذ موسمه المتعثر تحت قيادة مدربه الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو في موسم 2012/2013.

وفي الموسم الأخير له مع مورينيو كان ريال مدريد أيضًا المدافع عن اللقب، لكنه تعثر في البداية وأهدر 8 نقاط في أول 4 مباريات من الموسم في حين استمر تقدم برشلونة لينهي الموسم متفوقًا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد في ظل وجود خلافات غير معلنة بين مورينيو وبعض اللاعبين.

ولم يسبق لريال مدريد الذي حصد لقب الدوري الإسباني 32 مرة أن نجح في الفوز باللقب المحلي بعد تخلفه بـ 8 نقاط عن المتصدر.

وتعرض ريال مدريد لانتقادات كبيرة من جانب الصحافة الإسبانية الصادرة، اليوم الإثنين، بعد أن أهدر تقدمه بهدف إلى هزيمة 2/1 على أرض جيرونا المنتمي إلى إقليم كتالونيا.

وفي إشارة إلى الوضع السياسي الملتهب في الإقليم منذ الاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا مطلع الشهر الجاري كتبت صحيفة “ماركا” في عنوان على موقعها الإلكتروني “ريال مدريد يرفض لقب الدوري الإسباني”.

وفيما عدا إيسكو صاحب هدف ريال مدريد والمهاجم كريم بنزيما لم يسلم أحد من لاعبي الفريق الملكي من انتقادات الصحافة بما في ذلك أفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووصفت صحيفة “إيه.بي.سي” أداء فريق العاصمة بأنه “الأسوأ منذ أن تولى زين الدين زيدان تدريب الفريق في يناير 2016 وبدأ مسيرة انتصاراته التي تُوِّجت بـ 7 ألقاب”.

وقال المدرب الفرنسي إن ريال مدريد خسر المباراة بسبب خطأين نتيجة فقدان التركيز خلال 4 دقائق ما تسبب في هدف التعادل الذي أحرزه كريستيان ستواني وهدف الفوز الذي حمل توقيع بورتو.

وقال زيدان: “أكثر ما يضايقني هو عدم إنهاء المباراة لصالحنا عندما سنحت لنا الفرصة لذلك”.

وأردف زيدان “لا أشعر بالقلق نتيجة تراجع التركيز والحماس. مثل هذه النتيجة يمكن أن تحدث في الدوري لكننا سنستمر في العمل بكل جدية”.

“لا أشعر بالقلق. لم نكن نتوقع هذه النتيجة بعد فوزنا بـ 4 مباريات متتالية. لكننا سنستمر في سعينا من أجل محاولة الفوز بلقب الدوري”.