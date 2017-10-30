شاهد ردة فعل الأميرة ريما بنت بندر لحظة إعلان السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية (فيديو)

أبدت الأميرة ريما بنت بندر، وكيل رئيس هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، سعادة بالغة بقرار هيئة الرياضة السعودية السماح للنساء بدخول الملاعب بداية من عام 2018 في 3 ملاعب بجدة والرياض والدمام.

وحضرت ريما بنت بندر المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الرياضة الذي أعلن خلاله القرار.

وظهرت ابتسامة كبيرة على وجه ريما بنت بندر لحظة إعلان القرار، تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وأثار القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السعودية بين مؤيد ومعارض.

وقالت ريما بنت بندر عبر حسابها على تويتر :”قرار يسعد قلب بنات الوطن، ألف مبروك لنا”.

وقررت هيئة الرياضة السعودية، اليوم الاثنين، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في التاريخ.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.

وعبر “هاشتاغ” أطلقته الجماهير يحمل اسم ” #رسميًا_دخول_العائلات_للملاعب” غردت الجماهير بمختلف ميولها، حول قرار دخول المرأة السعودية إلى ملاعب كرة القدم.

الإعلامي وليد الفراج قال عبر صفحته بموقع “تويتر”: الوعد يناير المقبل في الدمام، والرياض، وجدة، المرأة السعودية تدخل إلى مدرجات الملاعب السعودية، شكرًا للقيادة”.

وغردت الإعلامية السعودية سارة عبد الله قائلة: “هلا، وأهلاً و سهلاً بهذا القرار.. المرأة السعودية شريكة بالمجتمع في جميع المجالات”.

وقالت الناشطة السعودية هيا النعيمي: “عانت المرأة السعودية من استلاب أبسط حقوقها في ممارسة الحياة الطبيعية، وها هو قرار دخول العائلات للملاعب يُعيد لها أبسط الحقوق المصادرة”.