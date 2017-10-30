فيصل بن تركي يرد على إشادة تركي آل الشيخ: أعتز بشهادته

وجه فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بعدما أشاد الأخير به في المؤتمر الذي عقده، أمس الأحد، للإعلان عن قرارات مهمة تخص الرياضة السعودية ،كان أبرزها حضور العائلات لمباريات الدوري السعودي، بدءًا من العام الجديد.

وقال آل الشيخ ،في المؤتمر الصحافي: “إن نادي النصر يعد أحد أفضل الأندية في السعودية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن نادي النصر لن يترك رئيسه في الوقت الحالي؛ إلا إذا قرر بن تركي الرحيل، وأضاف آل الشيخ أن فيصل بن تركي دعم ناديه بملايين الريالات، وأسهم في تحقيق بطولتي الدوري موسمي 2014 و2015، أي بعد غياب استمر 19 عامًا.

تركي آل الشيخ:#فيصل_بن_تركي لن يترك رئاسة نادي #النصر .. و لا أعلم ما الذي تريده جماهير النصر أكثر مما يقدمه، الله يعينك عليهم.

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وقال بن تركي في تصريحات لقناة “إم بي سي برو”، عقب المؤتمر: “قرار حضور العائلات للملاعب الرياضية ،وحضور المباريات من أفضل القرارات، كونهم نصف المجتمع ،ولهم حق كغيرهم”، مشيرًا إلى أن السماح لهم بالحضور مفيد جدًا للأندية ؛لزيادة الحضور الجماهيري، وجانب ترفيهي مهم.

وأضاف: “تركي آل الشيخ، ريئس الهيئة العامة، يقوم بعمل جبار، ولا أتوقع أن تتأخر قراراته، فغالبها تترجم على أرض الواقع بسرعة”.

فيصل بن تركي يرد على تصريح تركي آل الشيخ بخصوص جمهور النصر : " غلا الجمهور كبير جداً و ان شاء الله نٌسعدهم ." pic.twitter.com/4kXfpacBaa — لايف المدرج (@mdrj_liveHD) October 29, 2017

وعن جمهور النصر، شدد: “أحب جمهور النصر كثيرًا، وسوف أحاول إسعادهم، أعتز بشهادة تركي آل الشيخ كثيرًا، فالهيئة هي المراقب على الأندية، وتتابع عملي ،وتعلم ما أقوم به من عمل”.