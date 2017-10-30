كل ما تريد معرفته عن خطة السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية (فيديو)

رفعت السعودية، أمس الأحد، الحظر عن دخول النساء إلى ثلاثة ملاعب رياضية في الرياض وجدة والدمام مع بداية العام 2018، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للرياضة، وتأتي الخطوة بعد أسابيع من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءًا من حزيران/يونيو المقبل.

وحددت الهيئة، الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها؛ لحضور مباريات، وفاعليات رياضية أخرى، إلى جانب الرجال.

والملاعب الثلاثة هي: “استاد الملك فهد” في الرياض، و”مدينة الملك عبدالله” في جدة، و”ملعب الأمير محمد بن فهد” في الدمام.

وفي هذا الشأن ولمزيد من التفاصيل، قال عبدالرحمن القضيب، مدير عام إدارة التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة السعودية، إن بداية دخول العائلات سيكون من مطلع يناير العام المقبل 2018، مشيرًا إلى أن فتح الملاعب كلها سيأتي على مراحل.

ماذا قال السعوديون عن قرار السماح للنساء بدخول الملاعب؟ https://t.co/4avFOuwang pic.twitter.com/6niN0q7eOf — إرم سبورت (@EremSports) October 29, 2017

وأوضح أن الدخول العائلات في استاد الملك فهد، سيكون من البوابة الخارجية؛ وهي البوابة الملكية رقم 7، وبذلك سيكونون على يمين ويسار المنصة في المنطقة بعد الدرجة الممتازة، وقد خُصص لهم الممران (7،8)، كما يتاح لهم البوابات الداخلية، وللمدرج الجنوبي مخصص للعائلات ممرات (10،41،42)، والممرات (2،3،4) للمدرج الشمالي.

وأضاف: “مع أول مباراة في يناير ستكون الاستادات جاهزة، هذه الاستادات أكثر تهيئة من غيرها وأيضا لطاقتها الاستيعابية، لذلك كان الاختيار على هذا الأساس، وأول ما كان يهمنا هو أن نستطيع فصل العائلات عن الشباب، وأن ننجح في جعل العائلات تأتي وتدخل الملعب، وتعيش يوما رياضيا وهي مرتاحة”.

وتابع: “الجوهرة فيه 3 طوابق الدور الأخير أو الخامس سيكون كاملا للعائلات وسيتم فصله لأنه سيكون هناك جمهور للفريق الضيف والمستضيف، أما استاد فهد الدولي فالبوابة الخارجية هي البوابة رقم 7 وهي المخصصة للعائلات وسيكون على يمين ويسار المنصة المتواجدة في المنطقة بعد الدرجة الممتازة، وخصص لهم أماكن في المدرجين الجنوبي والشمالي. وكل ما نريده أماكن جيدة وأن تكون العائلة مواجهة للملعب؛ وليست خلف الأبواب”.

وأردف: “في استاد الملك عبدالله، سيكون هناك 10 آلاف مقعد للعائلات مقسمة بالنصف بين جمهور الفريقين، وهناك 4 مصاعد آلية وسلالم دائرية للدور الخامس مباشرة، وحمامات مخصصة أيضا مفصولة، ومجموع المواقف للسيارات 3 آلاف موقف مخصص للعائلات، وليس لها أي تماس مع الشباب العزاب، ولازم يرتفع مستوى الوعي عند السعوديين ولكن نأخذ الاحتياطات اللازمة، وسيكون هناك حراسة من نساء وعاملات نظافة نساء، وموجود 6 مطاعم 3 على كل طرف وتم تحديدها”.

وعن الزي المناسب للعائلات وكيف سيتم تحديد صفة العائلات، أشار: “ثمة لائحة داخلية يتم إعدادها حاليا لعمل بند خاص للعائلات ومن هم، ولها صفة وسينظم الأمر مع الجهات الأمنية ولذلك طلبنا مهلة شهرين حتى يتم الاعتماد الرسمي، القرار الصادر من هيئة الرياضة حدد الزي الرسمي وللنساء الزي السعودي المعروف، أؤكد أن الضوابط في طور إعدادها حتى تعرف العائلات ما لها وما عليها، وسيطلب من شركات التسويق أن يكون هناك عنصر نسائي خاص بالتذاكر، وكبار الشخصيات لهم مداخل خاصة وممكن تخصص منها للعائلات وهي غرف معزولة”.

لماذا سمحت السعودية للنساء بدخول الملاعب الآن؟ https://t.co/VLOiG6pvAa pic.twitter.com/taKB9dC8hW — إرم سبورت (@EremSports) October 29, 2017

واستطرد: “أما ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام، فسيكون هناك مدرجات في جنوب شرق وغرب مخصصة للعائلات وهناك باب متواجد وآخر سيتم فتحه مخصص للعائلات، والمعضلة أن يأتي أب مع ابنته الصغيرة ويتم منعه من دخول الملعب”.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في أيلول/سبتمبر الماضي للمرة الأولى، حيث حضرن احتفالا لمناسبة العيد الوطني.

تعرّف على الفئات التي ستحصل على خصومات عند دخولها الملاعب السعودية.. ونسبة الخصم https://t.co/i5it2iqbTX pic.twitter.com/iYxLtqd2ZS — إرم سبورت (@EremSports) October 29, 2017