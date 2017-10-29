تعرّف على الفئات التي ستحصل على خصومات عند دخولها الملاعب السعودية.. ونسبة الخصم

أعلن تركي آل الشيح رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، عن الخصومات المتاحة على تذاكر مباريات كرة القدم.

ووفقًا للمؤتمر الصحفي الذي عقده “آل الشيخ” فإن هيئة الرياضة قررت إعفاء أبناء الشهداء، وذوي الإعاقة، والشيوخ فوق الـ60 عامًا من أي رسوم، وحصولهم على تذاكر المباريات بالمجان.

والحاصلون على أوسمة الدولة سيحصلون على خصم يصل إلى 75%، فيما سيحصل الأطفال، والأطباء، ومنتسبو الداخلية وأمن الدولة، والحرس الوطني، على خصم يصل إلى 50%.

كما سيحصل الرياضيون القدامى ومنتسبو هيئة الرياضة على خصم يصل إلى 25%.

الخصومات المتاحة على تذاكر مباريات كرة القدم #مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة pic.twitter.com/qlBun1ZEAG — هيئة الرياضة (@gsaksa) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان “آل الشيخ” قد أعلن خلال المؤتمر الذي عقده مساء الأحد، عن إنشاء منصة لبيع التذاكر إلكترونيًا، وذلك خلال 5 أشهر من اليوم.