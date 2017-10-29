لماذا سمحت السعودية للنساء بدخول الملاعب الآن؟

قررت هيئة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في تاريخ البلد الخليجي المحافظ.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.

وسمحت السعودية الشهر الماضي للنساء والعائلات بدخول ملعب في مدينة الرياض للمشاركة في احتفالات نظمتها هيئة الترفيه الحكومية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، ما اعتبر حينها مؤشرًا على قرب صدور قرار يسمح للنساء بحضور المباريات.

وكانت السعودية قد أصدرت قبل أسابيع قرارًا يسمح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخ البلاد.

وثارت تساؤلات عن سبب قرار هيئة الرياضة السعودية السماح للنساء بدخول الملاعب في هذا التوقيت.

وقال سلطان الغشيان مقدم برنامج “أكشن يا دوري” إن السبب في ذلك يعود لحرمان المملكة العربية السعودية من تنظيم أحداث رياضية مهمة بسبب منع النساء من دخول الملاعب، مؤكدًا أن القرار سيضع السعودية منافسًا قويًا على تنظيم أحداث رياضية كبيرة في المستقبل القريب.

وسمحت السعودية مؤخرًا أيضا للنساء بقيادة السيارة.

وكانت نساء السعودية قد ظهرن في مباريات كأس السوبر السعودي في لندن العامين الماضيين، غير أن ذلك كان بسبب إقامة البطولتين في انجلترا.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى استضافة أحداث كروية رياضية ضخمة خلال الفترة المقبلة، حيث وقّعت مؤخرًا عقودًا لاستضافة عدد كبير من الألعاب الفردية المتنوعة.