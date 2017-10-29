تركي آل الشيخ يداعب فيصل بن تركي.. ويكشف مصيره مع نادي النصر السعودي (فيديو)

كال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية المديح لفيصل بن تركي رئيس نادي النصر خلال المؤتمر الذي عقده مساء اليوم الأحد بمجمع الأمير فيصل بن فهد.

وداعب آل الشيخ بن تركي حول حضور الأخير لمباراة الهلال وأوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، قائلا أنه يخشى أن يحضر فيفرح اذا ما سجل الفريق الياباني هدفا.

تركي ال شيخ خايف يفرح فيصل بن تركي اذا

خسر الهلال في آسيا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/O5GjXtaaR1 — أ.د محمد ???? (@ccdd125) October 29, 2017

وقال آل الشيخ في المؤتمر الصحفي إن نادي النصر يعد أحد أفضل الأندية في السعودية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن نادي النصر لن يترك رئيسه في الوقت الحالي؛ إلا إذا قرر بن تركي الرحيل، وأضاف آل الشيخ أن فيصل بن تركي دعم ناديه بملايين الريالات، وأسهم في تحقيق بطولتي الدوري موسمي 2014 و2015، أي بعد غياب استمر 19 عامًا.

وتأتي إشادة تركي آل الشيخ بعد أن توقع وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على قناة “إم بي سي أكشن”، أن تطال التغييرات رؤساء أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وهو ما اعتبره كثيرون مفاجأة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالأميرين نواف بن سعد وفيصل بن تركي. ويعد وليد الفراج واحدًا من أكثر الإعلاميين قربًا لرئيس هيئة الرياضة.

حديث معالي المستشار تركي آل الشيخ عن الرمز فيصل بن تركي … كلام يبرد القلب ???????? pic.twitter.com/5yPiwmdwVc — وليد (@wled666) October 29, 2017

ويتعرض بن تركي لانتقادات من جانب جماهير النصر، بعد أزمة عوض خميس إضافة إلى قضية مستحقات نادي فلامنغو البرازيلي لدى نادي النصر، المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي هيرناني دي سوزا.

ويحتل النصر المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي بـ 13 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي والهلال، علمًا أن آخر لقب أحرزه في بطولة الدوري كان موسم 2014/2015.