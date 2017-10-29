تقارير.. إيقاف محمد العويس 6 أشهر ومنع النادي الأهلي السعودي من تسجيل اللاعبين

كشفت مصادر إعلامية عن العقوبة المنتظرة في قضية الحارس محمد العويس وناديه الأهلي السعودي.

وقال مصدر خلال تصريحاتٍ خاصة لـ “إرم نيوز” إن العقوبة ستكون إيقاف الحارس مدة 6 أشهر إضافة لحرمان النادي الأهلي من التسجيل لفترة، وإيقاف عدد من شرفيي النادي.

وانتهى التحقيق مع اللاعب منذ نحو ساعتين حيث عاد إلى جدة للمشاركة في تدريبات فريقه، حيث يتأهب لخوض مباراته أمام الفيحاء بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت مصادر قريبة من إدارة الأهلي إنها سترفع نتيجة التحقيق للاتحاد الدولي “فيفا” حال عدم رضاها عن النتيجة.

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، اتخذ قرارًا ببطلان اتفاقية انتقال اللاعب الموقعة بين النادي الأهلي ونادي الشباب، وما ترتب عليها من تنازلات، ورفض العقد المبرم بين اللاعب والنادي الأهلي.

ودشن جمهور النادي الأهلي، على تويتر هاشتاغا “#محمد_العويس_فخر_الأهلاويين” لدعم الحارس في قضيته، وقال مغرد: “الجمهور معك، وخلفك، وأمامك، وسيظل داعمًا لك، ويعوّل عليك الكثير، وواثق بك وبقدراتك، وبإذن الله سنراك في روسيا”.