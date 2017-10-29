الحكم السعودي ماجد الحربي مهدد بالسجن.. تعرّف على السبب

بات الحكم السعودي، ماجد الحربي، مهددا بالسجن بحسب صحيفة الرياضي السعودية، حيث وقع كضامن لأحد أصدقائه على مبلغ 4400 ريال سعودي.

وبحسب الصحيفة اختفى صديق حكم الردكة الأولى السعودي، ليواجه الحربي مصيرا مجهولا، بعدما فشل في العثور عليه، حيث أغلق هاتفه تماما.

وأصدرت محكمة التنفيذ بمكة أمرا بضبط الحكم السعودي، الذي دخل السجن قبل أن يخرج بكفالة، ومن المقرر إعادته للسجن مرة أخرى بعد أقل من أسبوع.

وغرد الحكم السعودي صالح الزهراني لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية:”يمر زميلنا الحكم الخلوق ماجد الحربي بضايقة مالية (إثر كفالة لشخص لم يسدد ) و زواجه بعد ٥ أشهر .. وهو الآن قيد التوقف”.

وتابع :” أتمنى من معاليكم النظر في موضوعه فانت كريم وقت الشدائد، والقضية تحتاج إلى وقفتكم وفقك الله يا معالي الاستاذ تركي آل الشيخ”.