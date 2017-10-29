ماذا قال أحمد الفريدي بعد اختياره للمشاركة بمعسكر إعداد مع مانشستر يونايتد؟

وجه لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر، أحمد الفريدي، الشكر لرئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، على تكفله بانضمامه للمعسكر الإعدادي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الفريدي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر بضع تغريدات جاء فيها: “أشكر معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على تكفله بانضمامي للمعسكر الإعدادي بنادي مانشستر يونايتد، وهذا الاهتمام والدعم برياضة الوطن ومنتسبيها غير مستغرب من معالي رئيس الهيئة”.

وأضاف الفريدي: “كما أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي على موافقته والتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم سائلاً الله التوفيق”.

ويشارك الفريدي، في معسكر إعداد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحضيرا لالتحاقه بالأخضر السعودي في كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للمنتخب على موقع تويتر.

???? لاعب فريق النصر والمنتخب الأول أحمد الفريدي يلتحق بمعسكر إعدادي بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي بدعم من معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة pic.twitter.com/2Fp8MxtXlv — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 28, 2017

وجاء في البيان: “يلتحق لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني الأول أحمد الفريدي، ابتداء من اليوم الأحد في معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستمر لمدة عشرة أيام بهدف رفع مخزونه اللياقي وجاهزيته البدنية؛ وذلك بناء على توصية من المدير الفني إدغاردو باوزا”.

وأضاف المنتخب في بيانه: “وتكفل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بكافة مصاريف معسكر اللاعب، وذلك في إطار الدعم الذي يجده المنتخب من معاليه”.

وأكد البيان -أيضا- موافقة رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، على مشاركة الفريدي في المعسكر؛ ما سيعطي فرصة تاريخية للاعب المخضرم كي يحسن من مستواه البدني، والفني قبل المونديال.

يذكر أن مالك نادي مانشستر يونايتد، أفرام فلارز، زار العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة، والتقى بآل الشيخ وبرئيس الاتحاد السعودي عادل عزت.