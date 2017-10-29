جمهور النادي الأهلي السعودي يترقب مثول محمد العويس أمام الرقابة والتحقيق

يمثل اللاعب محمد العويس، صباح اليوم الأحد، أمـام هيئة الرقابة والتحقيق في الرياض؛ لأخذ أقواله حول قضية انتقاله من نادي الشباب إلى الأهلي.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أصدر قرارا بتحويل ملف انتقال اللاعب من الشباب إلى الأهلي، لهيئة الرقابة والتحقيق.

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، اتخذ قرارا ببطلان اتفاقية انتقال اللاعب الموقعة بين النادي الأهلي ونادي الشباب، وما ترتب عليها من تنازلات، ورفض العقد المبرم بين اللاعب والنادي الأهلي.

ودشن جمهور النادي الأهلي، على تويتر هاشتاغا “#محمد_العويس_فخر_الأهلاويين” لدعم الحارس في قضيته، وقال مغرد: “الجمهور معك وخلفك وأمامك ويظل يدعمك ويعوّل عليك الكثير وواثقين فيك وفي قدراتك وبإذن الله نشوفك في روسيا”.

حاربوا الأهلي داخلياوخارجيا

حاربواجمهورالاهلي في النشيدوالرولات وفي الألقاب وفي التتويج

ولازالوا يحاربون العويس

#محمد_العويس_فخر_الاهلاويين pic.twitter.com/AROW5I9K6S — #الاهلي الملكي (@fdsa12100) October 29, 2017

فيما أشار مشجع آخرإلى أن “قضية العويس تعني لي شيئا واحدا كمشجع أهلاوي، إيقاف اللاعب يعني أن الأهلي ليس وراءه رجال تدافع عنه وتأخذ حقوقه”.

وأشارت صحيفة “الرياضية” بحسب مصادرها، إلى أن العويس حاول تأجيل حضوره إلى الرياض إلى حين الفراغ من مشاركة فريقه في مباريات الدوري، إلا أن استدعاء هيئة الرقابة والتحقيق كان ينص على حضوره، صباح اليوم الأحد.

مالقيو شي عالاهلي قانونيًا بقضية العويس قالو مالنا الا نشتته ونحقق معاه قبل مباراته المهمه ????????. #محمد_العويس_فخر_الأهلاويين — ريوف الملكي (@ryoof_alahli) October 28, 2017

ومــن المقـــرر أن يحضــر العويس مـن جـدة إلـى الرياض صباح اليوم، لحضور جلسـة التحقيــق، قبل عودته إلى جدة اليوم في وقت لاحق للانضمام إلى تدريبات فريقه، حيث يتأهب لخوض مباراته أمام الفيحاء بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

#محمد_العويس_فخر_الأهلاويين سينصرك الله على الظالم ولو بعد حين جمهور الأهلي معك في كل وقت يا بطل pic.twitter.com/Mwxrs3WO6e — عبدالله المطيري (@almaygi305) October 28, 2017

حرموه من اللعب 8أشهر

واتهموه وقذفوه واعادو التحقيق معه عشرات المرات

ومع ذلك لازال صامدًا..

العويس قلب الاسد????????????

.#محمد_العويس_فخر_الاهلاويين pic.twitter.com/EOE0iI9GOj — مجانين بحبك يا آهلي (@ahlinaFC) October 29, 2017

#محمد_العويس_فخر_الاهلاويين

ستبقى اسدا يفتخر بك كل عشاق الاهلي .

يحققون ويسالون ويبقى الانقياء انقياء طول العمر . الاهلي نادي القيم والاخلاق pic.twitter.com/yHRMyuvo29 — عبدالغني الشريف (@abdulganisharef) October 29, 2017