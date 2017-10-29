هل يطيح تركي آل الشيخ بالأميرين نواف بن سعد وفيصل بن تركي من رئاسة الهلال والنصر؟

توقع وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري على قناة ام بي سي أكشن، أن تطال التغييرات رؤساء أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وهو ما اعتبره كثيرون مفاجأة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالأميرين نواف بن سعد وفيصل بن تركي.

ويعد وليد الفراج واحدًا من أكثر الإعلاميين قربا لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.

وأطاح آل الشيخ بعدد من رؤساء الأندية السعودية أخيرا، أبرزهم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد.

وذهب مغردون بعد تصريحات الفراج إلى قرار بإبعاد الأمراء السعوديين عن الرياضة، فيما ذهب آخرون إلى القرارات التي سبق الحديث عنها بخصخصة الأندية السعودية، بالتالي تغيير مجالس الإدارات بالكامل.

ويحظى نواف بن سعد بجماهيرية كبيرة بين مشجعي نادي الهلال.

وتردد أن نواف قد يستقيل حال حصل الهلال على دوري أبطال آسيا هذا الموسم، تمهيدا لخصخصة نادي الهلال وهو في أوج مجده.

وتجهز هيئة الرياضة السعودية لمؤتمر صحفي هام ـ بحسب متابعين ـ للإعلان عن قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة الرياضة السعودية، التي بدأت مع تولي تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الرياضة، وأثارت جدلا واسعا في أوساط الرياضيين بالمملكة.