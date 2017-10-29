مشجع متعصب يدعو الله أمام الكعبة لخسارة نادي الهلال نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تداول مغردون سعوديون، فيديو لمشجع متعصب يدعو لخسارة نادي الهلال السعودي أمام أوراوا ريد الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال نظيره أوراوا ذهابًا في السعودية قبل مباراة الإياب في اليابان ؛لتحديد بطل آسيا المتأهل لكأس العالم للأندية.

وتناقلت حسابات رياضية عديدة على تويتر بالمملكة العربية السعودية فيديو المشجع المتعصب.

وتبذل هيئة الرياضة السعودية جهودًا كبيرة للحد من ظاهرة التعصب بين الأندية في المملكة، حيث قدم عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين المتناحرين اعتذارات علنية لرؤساء أندية كانوا قد أساؤوا لهم.

ومن المتوقع أن يحضر رؤساء أندية النصر والاتحاد والأهلي نهائي دوري أبطال آسيا ؛لدعم الهلال في ظاهرة جديدة بالسعودية ؛للحد من التعصب.

وأعلن إعلاميون نصراويون عن دعمهم لنادي الهلال مؤخرًا بنهائي دوري أبطال آسيا أمثال عبدالعزيز المريسل وعادل الملحم.