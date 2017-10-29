السجن يلاحق الإعلامي السعودي عادل الملحم لوصفه نادي الهلال بـ”الخوارج الأزارقة”

أشارت تقارير صحافية سعودية، إلى أن المحكمة الجزائية في الدمام بدأت نظر دعوى تقدمت بها النيابة العامة ضد إعلامي رياضي مشهور، على خلفية تشبيهه نادي الهلال بـ”الخوارج الأزارقة”، فضلًا عن تشهيره بآخرين.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “عكاظ” عن مصادرها، فإن من التهم التي يواجهها الإعلامي الرياضي، تهمة إلحاق الضرر بعدد من الشخصيات.

ووفقًا لما ذكره العديد من جمهور نادي الهلال السعودي، فإن الإعلامي المقصود هو، عادل الملحم، الناقد الرياضي ببرنامج “أكشن يا دوري”، والذي كان قد تقدم باعتذار عن تغريدته، وقال عبر صفحته الرسمية: “أعتذر للهلال ولرئيسه سمو الأمير نواف بن سعد، ولجماهيره، على ما حدث حول مفردة وردت في تغريدة سابقة لي”.

فصدك مفردة ( الازارقة ) على العموم اعتذارك مقبول بس لاعاد تعيدها وابعد عن المريسل وشلته وخلك في فريقك وبس — Khalid (@Khalid9088) October 25, 2017

من جانبها، طالبت النيابة العامة في صحيفة الدعوى بتطبيق مواد قانون جرائم المعلوماتية على المتهم، وإنزال أقصى عقوبة بحقه.

وفي حالة إدانة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، فإنه ربما يواجه عقوبة السجن لمدة عام ،وغرامة نصف مليون ريال.

وكانت الجهات الرسمية، ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، قد اتخذت خطوات مهمة على طريق التصدي للتعصب الرياضي، لتهيئة الأجواء أمام إقامة منافسات شريفة خالية من المشاحنات الجماهيرية والإعلامية ،التي ربما تفسد جمال المنافسات الرياضية. ودعت الهيئة جميع العاملين بالوسط الرياضي والإعلامي إلى نبذ التعصب.