تركي آل الشيخ يرسل أحمد الفريدي إلى مانشستر يونايتد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التحاق لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي، أحمد الفريدي بمعسكر إعداد في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لما ذكره الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت، فإن انضمام الفريدي للنادي الإنجليزي سيبدأ غدا الأحد، ويستمر مدة 10 أيام بهدف رفع مخزونه اللياقي، وجاهزيته البدنية، بناء على توصية من المدير الفني للمنتخب السعودي، الأرجنتيني باوزا.

وتكفل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، بجميع مصاريف معسكر اللاعب، في إطار الدعم الجديد الذي يجده المنتخب في وجوده.

وشدد اتحاد الكرة عبر بيانه، أن رئيس نادي النصر، فيصل بن تركي، أبدى موافقته على الطلب الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم لالتحاق اللاعب بالمعسكر.

???? لاعب فريق النصر والمنتخب الأول أحمد الفريدي يلتحق بمعسكر إعدادي بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي بدعم من معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة pic.twitter.com/2Fp8MxtXlv — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 28, 2017

وكان تركي آل الشيخ وقع مؤخرا مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم السعودية والاستفادة من الخبرات الإنجليزية في اللعبة.

وتمت مراسم التوقيع في العاصمة البريطانية لندن مع الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر ريتشارد أرنولد.

وتضمنت الاتفاقية، إنشاء عدد من الأكاديميات لرعاية المواهب وتطويرها وفقا لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لكرة القدم.

كما تضمنت المذكرة، وضع برنامج متخصص لإعداد وتدريب الكوادر التدريبية السعودية لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها.