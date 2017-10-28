السعودي نواف المالكي ينتزع ذهبية بطولة العالم للناشئين في الكاراتيه

انتزع لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، نواف المالكي، اليوم، ذهبية العالم تحت وزن 57 كغم، في اليوم الثالث لبطولة العالم للكاراتيه للناشئين في إسبانيا.

وأعلنت اللجنة الأولمبية السعودية تهنئتها للاعب على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ونشرت صورة المالكي في مباراته الأخيرة التي أعلن فيها جدارته، ليتوّج بالذهب، اليوم، في انتصار جديد للرياضة بالمملكة.

وجاء وصول المالكي إلى النهائي في بطولة العالم العاشرة للناشئين، بعد تغلبه على أبطال 5 دول عربية وعالمية، وهي: بيلاروسيا والتشيك واليابان ومصر والمغرب.

وفي البطولة نفسها استطاع البطل، سند سفياني، لاعب منتخب الناشئين تحت وزن 75 كغم الحصول على الميدالية البرونزية عالميًّا؛ وذلك بعد أن استطاع الانتصار أمام منتخبات مصر وأذربيجان والبرتغال والمجر، مضيفًا إنجازه العالمي الأول.

رئيس الهيئة العامة للرياضة يهنئ اللاعبين نواف المالكي وسند السفياني ويكافئهما لحصولهما على ذهبية وبرونزية بطولة العالم للناشئين في الكاراتيه pic.twitter.com/YmNgyK4jbQ — وطني الرياضي (@WataniSport) October 28, 2017

من جانبه، هنأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، اللاعبَيْن نواف المالكي وسند سفياني بعد الإنجاز الذي حققاه، ووجَّه بمنح المالكي مبلغ 200 ألف ريال والسفياني 50 ألف ريال مكافأة لهما على الإنجاز الذي تحقق.

نواف المالكي يتوج بذهبية العالم للكاراتيه .. وسند سفياني ينال البرونزية.#واس pic.twitter.com/5ufDwkesJ3 — واس (@spagov) October 28, 2017

يشار إلى أن بعثة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين والشباب تحت الـ21 سنة، يرأسها نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إبراهيم الدرع، وتضم 19 لاعبًا، بقيادة المدرب عبدالفتاح النجار.