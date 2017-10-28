السعودي نواف المالكي ينتزع ذهبية بطولة العالم للناشئين في الكاراتيه

السعودي نواف المالكي ينتزع ذهبية بطولة العالم للناشئين في الكاراتيه

المصدر: فريق التحرير

انتزع لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، نواف المالكي، اليوم، ذهبية العالم تحت وزن 57 كغم، في اليوم الثالث لبطولة العالم للكاراتيه للناشئين في إسبانيا.

وأعلنت اللجنة الأولمبية السعودية تهنئتها للاعب على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ونشرت صورة المالكي في مباراته الأخيرة التي أعلن فيها جدارته، ليتوّج بالذهب، اليوم، في انتصار جديد للرياضة بالمملكة.

وجاء وصول المالكي إلى النهائي في بطولة العالم العاشرة للناشئين، بعد تغلبه على أبطال 5 دول عربية وعالمية، وهي: بيلاروسيا والتشيك واليابان ومصر والمغرب.

وفي البطولة نفسها استطاع البطل، سند سفياني، لاعب منتخب الناشئين تحت وزن 75 كغم الحصول على الميدالية البرونزية عالميًّا؛ وذلك بعد أن استطاع الانتصار أمام منتخبات مصر وأذربيجان والبرتغال والمجر، مضيفًا إنجازه العالمي الأول.

من جانبه، هنأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، اللاعبَيْن نواف المالكي وسند سفياني بعد الإنجاز الذي حققاه، ووجَّه بمنح المالكي مبلغ 200 ألف ريال والسفياني 50 ألف ريال مكافأة لهما على الإنجاز الذي تحقق.

يشار إلى أن بعثة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة العالم العاشرة للناشئين والشباب تحت الـ21 سنة، يرأسها نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إبراهيم الدرع، وتضم 19 لاعبًا، بقيادة المدرب عبدالفتاح النجار.

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