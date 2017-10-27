الشباب يواصل غيابه عن الانتصارات بتعادله مع الفتح ويستمر بالمركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

واصل نادي الشباب غيابه عن الانتصارات تحت قياده مدربه الجديد دانييل كارينيو للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله 1-1 مع ضيفه الفتح في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وخسر الشباب 5-2 على ملعبه أمام الأهلي في المباراة الأولى للمدرب القادم من أوروجواي قبل أن يتعادل على ملعب الرائد 2-2.

وأقال الشباب مدربه سامي الجابر الشهر الماضي بعد الخسارة مرتين في أول ثلاث جولات بالدوري أمام أُحد الوافد الجديد والباطن.

وفي مباراة اليوم تسبب خطأ من المدافع عبد المجيد الصليهيم الذي أهدى تمريرة إلى البرازيلي جواو بيدرو في تسجيل مهاجم الفتح الهدف الأول لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وأخطأ الصليهيم ومرر لبيدرو الذي انفرد بمرمى التونسي فاروق بن مصطفى وأودع الكرة بين ساقيه في الشباك.

لكن محمد سالم أدرك التعادل في الدقيقة 69 عندما استقبل تمريرة العراقي سعد عبد الأمير داخل منطقة الجزاء وسدد في شباك علي المزيدي حارس الفتح.

٤٥’ الفتح يسجّل الهدف الأول عن طريق اللاعب جواو بيدرو بعد استغلاله لخطأ دفاع الشباب ١-٠#الشباب_الفتح#دوري_بلس pic.twitter.com/RvjhqrQplA — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

واعترض المزيدي وزملاؤه على قرار الحكم باحتساب الهدف بداعي أن سالم استقبل الكرة بيده قبل أن يسدد في المرمى.

وهذا التعادل الثاني على التوالي للشباب في ثماني مباريات ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر مقابل 12 نقطة للفتح صاحب المركز السادس.