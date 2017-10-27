السعودية.. محكمة “كاس” تلزم نادي الاتحاد بدفع 600 ألف يورو لبيتوركا

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي إن محكمة التحكيم الرياضي “كاس” قد ثبتت حكمها السابق ضد النادي في قضية مدرب الفريق السابق فيكتور بيتوركا.

وبحسب المصدر الاتحادي فإن إدارة الاتحاد باتت ملزمة بسداد 600 ألف يورو للمدرب بما يوازي 2.6 مليون ريال.

وكشف المصدر عن أن الإدارة الحالي قد اتفقت مع المدرب على تسديد المبلغ المطلوب على دفعات، وهو ما وافق عليه بيتوركا.

وفي حال عدم سداد المبلغ فإن الاتحاد سيكون مهددًا بخصم 6 نقاط من رصيده، وربما تصل العقوبة إلى هبوطه للدرجة الأدنى.

وتولى بيتوركا (61 عامًا) تدريب الاتحاد مرتين، الأولى كانت من أكتوبر 2014 حتى يوليو 2015، والثانية من ديسمبر 2015 حتى يوليو 2016.