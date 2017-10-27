الكويتي بشار عبدالله يعلّق على فوز نادي الهلال على النصر

بارك اللاعب الكويتي بشار عبدالله لاعب المنتخب الكويتي وهداف الهلال السابق فوز فريقه على النصر، أمس الخميس، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأكد بشار عبدالله جدارة الهلال بالفوز بعد السيطرة التامة التي فرضها في شوطي المباراة منذ الدقيقة السادسة حتى نهاية المباراة، مشيرًا إلى أن الهلال ظهر بأفضلية فنية من خلال تقارب الخطوط والانسجام الكبير بين عناصر الفريق المحليين والأجانب، وكان من المفترض أن تكون النتيجة أكثر من هدفين، إذ تفنن لاعبو الهلال بتضييع العديد من الفرص في الربع الأخير من المباراة.

وختم لاعب المنتخب الكويتي السابق حديثة الخاص لصحيفة “الرياضية” السعودية بالقول:”حرصت على مشاهدة المباراة عبر جهاز الآيباد لوجودي خارج الكويت، والهلال يستحق أن نشاهده في كل مكان وزمان”.

يشار إلى أن يشار عبدالله (40 عامًا) سبق له اللعب لنادي الهلال في الفترة بين ديسمبر 1998 ومايو 1999، وكان قد اعتزل كرة القدم في مارس 2013.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي مع الأهلي بـ 19 نقطة لكل منهما، علمًا بأن الهلال لعب مباراة أقل.