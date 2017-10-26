السعودية. فيصل بن تركي يهاجم لاعبي نادي النصر ويشيد بعناصر الهلال

أعرب فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، عن استيائه من الأداء الذي قدّمه فريقه أمام الهلال اليوم الخميس.

وخسر النصر 2/1 أمام ضيفه الهلال في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وأشار بن تركي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إلى أنه لم يتوقع أن يقدم اللاعبون أداءً باهتًا بهذا الشكل أمام الهلال، على الرغم من التقدم بالنتيجة في الدقائق الأولى.

وأوضح رئيس النصر أن اللاعبين لم ينفّذوا خطة المدرب، ولم يضغطوا بالشكل المطلوب في منتصف الملعب على لاعبي الهلال.

وأشاد فيصل بن تركي بأداء لاعبي الهلال، وبقرار الحكم واصفًا إياها بـ”المتوازنة”.

واختتم رئيس النصر تصريحاته معترفًا بظهور فريقه بمستوى سيئ، واعدًا الجماهير بتقديم الأفضل في المواجهات القادمة.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها النصر في المسابقة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.