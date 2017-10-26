الأهلي يهزم الفيصلي.. تعرّف على ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

واصل الأهلي انتفاضته في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الصعب 2/1 على مضيفه الفيصلي في المرحلة الثامنة للمسابقة اليوم الخميس.

واحتفظ الأهلي بصدارته للبطولة مع الهلال الذي هزم النصر بعدما رفع رصيدهما إلى 19 نقطة لكل منهما، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم الأهلي بهدف حمل توقيع إيوانيس فيتفاتزيديس في الدقيقة 59، فيما أدرك محمد بوسبعان التعادل للفيصلي في الدقيقة 68، قبل أن يحرز ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وغاب النجم السوري عمر السومة عن قائمة الأهلي، ليتوقف سجله التهديفي عند 9 أهداف في الصدارة بفار ق3 أهداف عن هزاع إبراهيم الهزاع لاعب الاتفاق.

فيديو | هدف #الأهلي الأول في مرمى الفيصلي عن طريق “فيتفا” عند الدقيقة 59 .. pic.twitter.com/o7CvZYO5Am — منبر الأهلي +51 ???? (@Ahli_Saudi12) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧