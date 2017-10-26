حقيقة إغلاق صحيفة الرياضي السعودية

نفى مسؤول تحريري بصحيفة “الرياضي” السعودية، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إغلاق الصحيفة في الفترة المقبلة.

وشدد المسؤول في تصريحاتٍ خاصة لشبكة “إرم نيوز” ما تم تداوله في هذا الشأن موضحًا بأن الصحيفة توقفت عن الإصدار مدة يومين بسبب مسألة خاصة بالطباعة إلا أنها عادت للصدور من أمس الأربعاء.

وكان خالد الحسين، نائب رئيس اللجنة البارالمبية السعودية سابقًا، والمشرف العام على الإعلام في الهيئة العامة للرياضة سابقًا وعضو الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، قد ذكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي “إيقاف صدور صحيفة الرياضي بداية من الأسبوع المُقبل بسبب الظروف المالية”.

فيما قال الكاتب الصحفي جمال بنون، عبر حسابه على تويتر “خبر محزن للإعلام الرياضي السعودي، إغلاق صحيفة الرياضي نهائيًا الأسبوع المقبل، بسبب رغبة المالك، رقم جديد في بطالة الصحفيين.