ريمونتادا الهلال تصعق النصر في ديربي الرياض.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي‎ (فيديو)

حسم الهلال ديربي العاصمة السعودية الرياض لمصلحته، بعدما قلب تأخره 1/0 أمام مضيفه النصر إلى فوز ثمين 2/1، في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

وارتفع رصيد الهلال، الذي يسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الأهلي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، علمًا بأن الهلال مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد النصر، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم النصر بهدف مبكر حمل توقيع محمد السهلاوي في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سالم الدوسري للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، فيما عجز النصر عن إدراك التعادل طوال الوقت المتبقي من اللقاء.

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الهدف الأول لنادي النصر على الهلال سجله اللاعب محمد السهلاوي في الدقيقة 2

تعليق: فهد العتيبي#النصر_الهلال#برو_سبورت pic.twitter.com/YKybfvC9zB — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧

فيديو..

الهدف الأول لنادي الهلال على النصر سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 45 + 2

تعليق: فهد العتيبي#النصر_الهلال#برو_سبورت pic.twitter.com/JJZgrJ2GiO — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧