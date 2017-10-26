مباراة النصر والهلال.. سالم الدوسري يعادل النتيجة بهدف جماعي رائع (فيديو)

سجل سالم الدوسري هدف فريقه الهلال الأول أمام النصر في مباراة الفريقين، لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتبادل لاعبو الهلال الكرة بشكل جماعي رائع أمام مرمى النصر، قبل أن تصل الكرة إلى الدوسري الذي سجلها بسهولة في مرمى وليد عبدالله، في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، ليعادل النتيجة إلى 1/1، بعد أن تأخر الهلال منذ الدقيقة الأولى بهدف من ركلة جزاء سجله محمد السهلاوي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب مع الأهلي بـ 13 نقطة لكل منهما، علمًا بأن الهلال هو حامل لقب الموسم الماضي.

هدف التعادل لـ الهلال سالم الدوسري#النصر_الهلال pic.twitter.com/0Lefgd0EHj — مختصر الكرة السعودية (@8A33a4iZB1mgPgR) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧