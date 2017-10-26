السعودية.. قبل ساعات على انطلاقها.. احتراق سيارة حكم مباراة الأهلي والفيصلي (فيديو وصور)

التهمت النيران سيارة الحكم الدولي السعودي أحمد الفقيهي، اليوم الخميس، قبل ساعات على بداية مباراة الأهلي والفيصلي التي من المقرر أن يديرها، على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ووفقًا لتقارير سعودية فإن سيارة الحكم الفقيهي احترقت بعد تعرّضه لحادث سير، خلال ذهابه إلى ملعب المباراة، لكنه خرج سالمًا.

وقال الحكم السابق مرعي العواجي: الحمدالله على سلامة الحكم الدولي أحمد فقيهي، احترقت سياراته وهو في الطريق إلى المجمعة لإدارة مباراة الفيصلي والأهلي، وهو في صحة وعافية”.

وقرّر رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ منح الحكم الدولي أحمد فقيهي 200 ألف ريال تعويضًا له بعد احتراق سيارته.

ولم يصدر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم أي بيان لتحديد إمكانية تأجيل المباراة.

يشار إلى أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي مع الهلال برصيد 16 نقطة لكل منها، مقابل 13 نقطة للفيصلي في المركز الخامس.