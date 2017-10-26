إيقاف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب السعودي لمدة شهرين

المصدر: د -ب-أ

قررت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب، لمدة شهرين من أي نشاط يتعلق بالكرة.

وألزمت اللجنة “المرزوقي” بدفع 20 ألف ريال بسبب إثارته للرأي العام والتعصب الرياضي مما يتنافى مع الأخلاق الحميدة، بعد كتابته تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر.

كان المرزوقي قد نشر تغريدة قال فيها: “لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الاسود (..) ما قصدُها تعلو على اسيادها تبقى الاسودُ اسوداً و (..)

لاتأسفن على غدر الزمان لطالما

رقصت على جثث الاسود (????)

ماقصدُها تعلو على اسيادها

تبقى الاسودُ اسوداً و(????) — ماجد المرزوقي (@almarzoqi_ma) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع تويتر، تغريدة: “حرمان مدير الاحتراف بنادي الشباب لمدة شهرين من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وإلزامه بدفع 20 ألف ريال لإثارته للرأي العام”.

يشار إلى أن الشباب يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط في ترتيب جدول بطولة الدوري السعودي.