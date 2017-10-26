لماذا بكى السعودي فهد الهريفي على الهواء مع تركي العجمة؟ (فيديو)

بكى فهد الهريفي، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق على الهواء، أثناء برنامج كورة روتانا، بعدما تكفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بمباراة اعتزاله.

وبادر تركي آل الشيخ بالاتصال ببرنامج كورة أثناء وجود الهريفي ضيفًا على الإعلامي تركي العجمة، وأخبره بتكفل هيئة الرياضة بمهرجان اعتزاله، كما طلب منه تحديد الوقت والنادي الذي يريد اللعب له.

من جهته، بكى الهريفي على الهواء تأثرًا بالموقف، وطلب مواجهة النادي الأهلي المصري، لرغبته في ربط الشعوب العربية.

وقال تركي آل الشيخ، إن ما حدث مع الهريفي سيحدث مع كل نجوم الكرة السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن فهد الهريفي قدم على الهواء اعتذارًا لتركي بن فيصل رئيس نادي النصر السعودي، بعد خلافات كبيرة دبت بينهما على السنوات الماضية.