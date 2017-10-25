يوم الاعتذار العالمي.. إعلاميون سعوديون يعتذرون لرؤساء الأندية في توقيت واحد (صور)

في توقيت واحد، قدّم أكثر من إعلامي رياضي سعودي اعتذارًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لرؤساء الأندية السعودية، فيما أطلق عليه السعوديون #يوم_الاعتذار_العالمي.

ودشن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية حملة منذ يومين؛ لنبذ التعصب الرياضي في المملكة العربية السعودية حيث اجتمع بـ14 رئيسًا لأندية السعودية، واتفقوا على الحد من التعصب.

وكانت أولى ثمار الجلسة إنهاء قضية اللاعب عوض خميس وديًا بين ناديي الهلال والنصر.

واعتذر الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر لرئيسي ناديي الهلال والنصر الأمير نواف بن سعد والأمير فيصل بن تركي.

وغرد المريسل :”أتقدم بالاعتذار للأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، و الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على أي إساءة لحقت مني ضدهما.

“أتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلًا “.

كان المريسل المعروف بإثارته للجدل قد تعرض لرئيس نادي الهلال غير مرة.

من جهته اعتذر الإعلامي السعودي محمد البكيري عبر حسابه على تويتر الذي يتابعه أكثر من 2 مليون مغرد لحمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد.

وغرد البكيري :”أعتذر لرئيس الاتحاد الأخ حمد الصنيع وإدارة النادي عن أي إساءة أو لبس حدث في تغريداتي السابقة، متمنيًا لهم التوفيق في قيادة العميد”.

وغرد الصحافي بصحيفة الرياضي سامي القرشي :”أعتذر للأحبة في الوسط الرياضي عمومًا، عن أي تجاوز بقصد أو دون قصد.

“أخص الأحبة في الهلال إدارة، وجماهيره مع كامل التقدير للأمير نواف بن سعد”.

وغرد عادل الملحم الناقد الرياضي ببرنامج أكشن يا دوري :”أعتذر للهلال ولرئيسه سمو الأمير نواف بن سعد، ولجماهيره على ما حدث حول مفردة وردت في تغريدة سابقة لي”.

كما لحقهم عادل التويجري الناقد الرياضي ببرنامج أكشن يا دوري :”أعتذر من الأمير فيصل بن تركي …. رئيس إدارة النصر … عن أي إساءة وقعت ….”.

وغرد الرسام السعودي راكان كردي عن الأمر :”الاعتذار ليس كما هو معتقد أنه ضعف، الاعتذار هو من صفات الأقوياء، نعم اعتذر إن اخطأت فأنت بذلك تحترم الطرف الآخر، وتبين له أنك ذو أخلاق عالية، فالاعتذار والتسامح من صفات المسلم المؤمن، واستغرب من يظن أنه إذا اعتذر سوف ينقص من كرامته شيء ؟!.”.

وعلق خالد العقيلي لاعب نادي النصر السابق :”ودي اعتذر زيهم. بس اعتذر لمن ؟؟ الحمدالله محترم نفسي وكنت أخاف من هذا اليوم “.

وغرد الصحافي عبدالرحمن الفريح :”في #يوم_الاعتذار_العالمي يجب أن يعتذر برنامج التعصب الأول بقيادة الأخ وليد الفراج لجماهير نادي #النصر عن كلِّ مابدر منه من استفزاز واساءة..!!”.

وقال الإعلامي السعودي ناصر الغربي :”عندما يكون الاعتذار نابعًا من الشخص المخطئ فأنه يجير له ويرفع من قيمته، لكن عندما تجبر على الاعتذار فأنه يكون أمرًا آخر…”.

وقال خالد آل سعود :”” الاعتذار عن الخطأ ” ثقافة يحتاجها مُجتمعنا كل يوم؛ فهي من صميم مبادئ ديننا، وعمل نبيل لا يُقدم عليه إلا الواثق من نفسه، والكبير بأخلاقه، ونقاء سريرته ..”.

وتأتي تلك الاعتذارات تخوفًا من قرار منتظر لرئيس الهيئة العامة للرياضة بإيقاف عدد من الإعلاميين بسبب تغريداتهم المثيرة للتعصب.

ومن المنتظر أن ينضم عدد آخر من الإعلاميين للإعلاميين السابقين المتعذرين خلال الساعات القليلة القادمة.