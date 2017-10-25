قضية عوض خميس.. من الألف إلى الياء (فيديوغرافيك)

أصبحت مجددًا قضية انتقال اللاعب عوض خميس إلى نادي النصر السعودي، حديث الأوساط الكروية في المملكة بعد القرارات الأخيرة من جانب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية.

وجاء ذلك بعد اجتماعه مع رئيسي نادي الهلال والنصر، الذي انتهى بقرار وجوب سداد اللاعب والنصر مبلغ 6 ملايين ريال إلى الزعيم.

وعقدت هيئة الرياضة واتحاد القدم اتفاقًا بين الناديين، لإنهاء ملف الأزمة ،وعمل تسوية بين الناديين، فيما قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي إلغاء العقوبات الصادرة من اتحاد الكرة بحق أندية الهلال والنصر وعوض خميس وغرم العمري الخاصة بقضية عوض الشهيرة.