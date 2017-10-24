بعد إغلاق قضية عوض خميس وديًّا.. من انتصر نادي الهلال أم النصر؟ ‎

توصلت إدارتا ناديي الهلال والنصر السعودي، إلى اتفاق نهائي، بتكفل الأخير بإعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس، وإغلاق قضية اللاعب بالتراضي.

إنهاء القضية لم يكون وليد اليوم، أو الصدفة، بل كان نتاجًا للاجتماع الذي جمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وأندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث جرى ترتيب اجتماع بين رئيسي ناديي الهلال والنصر والاتحاد السعودي، وتوصل الناديان إلى أن يتحمل النصر إعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس وإغلاق القضية بالتراضي بين الطرفين.

بعض كواليس الاجتماع كشفها الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، والذي أكد أن الاجتماع مع تركي آل الشيخ أثبت أن هناك خارطة طريق للرياضة السعودية بشكل عام تقوم على خطة مدروسة وقرارات واضحة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لفضائية “العربية”: “الاجتماع استمر أكثر من 3 ساعات وكان من أفضل الاجتماعات التي حضرتها وأنا متفائل جدا”.

وتابع: “سألتزم بالضوابط التي سيصدرها اتحاد القدم للسيطرة على المزايدات في انتقالات اللاعبين، عندي الرغبة أن تختفي المزايدة على اللاعبين لأنها أضرت الأندية وزادت الديون”.

على الجانب الآخر أبدى عدد كبير من مشجعي نادي الهلال غضبهم من نواف بن سعدة‎ رئيس ناديهم على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، بعد إعلان المصالحة، خاصة أنه كان رافضًا بشكل قاطع.

نواف بن سعدة أعلن قبل ذلك رفضه للصلح قائلًا: “أريد موافقة كل مشجع هلالي بعد توسط عضو شرف نصراوي‎”.

غضب مشجعي الهلال كان بسبب عدم حصول ناديهم على حقه من توقيع “خميس” للنصر عقب توقيعه للهلال، خاصة بعد تأكيد لجنة الانضباط أن هناك عقوبات كبيرة منتظرة على النصر، بعد تأكد استلام اللاعب الشيك بدليل انه سيعيد المبلغ للهلال”.

ويرى بعض المشجعين المنتمين للهلال أن ناد‎ي النصر هو من انتصر‎ في القضية، بعد نجاحه في الحفاظ على لاعبه بين صفوفه وإعادته بعدما وقع للغريم الهلال، بحسب مغردين على موقع التدوينات المصغر “تويتر”.‎

كان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، قدم الشكر للأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال والأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، على توصلهما لاتفاق ينهي أزمة اللاعب عوض خميس.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بتويتر: ” شكرًا للعزيزين الأمير نواف بن سعد والأمير فيصل بن تركي ١٤ رجلًا على قلب رجل واحد ”.

شكرًا للعزيزين الأمير نواف بن سعد والأمير فيصل بن تركي

١٤ رجل على قلب رجل واحد ???????????????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

وتوصلت إدارتا ناديي الهلال والنصر السعودي، إلى اتفاق نهائي، بتكفل الأخير بإعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس، وإغلاق قضية اللاعب بالتراضي.

وأعلن رجا الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للإعلام والنشر، أنه وبناءً على الاجتماع الذي جمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وأندية الدوري السعودي للمحترفين، أنه جرى ترتيب بين رئيسي ناديي الهلال والنصر والاتحاد السعودي، وتوصل الناديان إلى أن يتحمل النصر إعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس وإغلاق القضية بالتراضي بين الطرفين.

كان عوض خميس قد وقع لناديي النصر والهلال بالسعودية، ما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حرمان نادي النصر، من تسجيل اللاعبين للفترة الصيفية القادمة فقط مع تغريمه نصف مليون ريال.

كما طالت العقوبات نادي الهلال بتغريمه نصف مليون ريال.