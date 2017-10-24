إنهاء أزمة عوض خميس بتكفل النصر إعادة 6 ملايين ريال لنادي الهلال السعودي

توصلت إدارتا ناديي الهلال والنصر السعودي، إلى اتفاق نهائي، بتكفل الأخير بإعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس، وإغلاق قضية اللاعب بالتراضي.

وأعلن رجا الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للإعلام والنشر، أنه وبناء على الاجتماع الذي جمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وأندية الدوري السعودي للمحترفين، جرى ترتيب بين رئيسي ناديي الهلال والنصر والاتحاد السعودي، وتوصل الناديان إلى أن يتحمل النصر إعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس وإغلاق القضية بالتراضي بين الطرفين.

وقال فيصل بن تركي في تصريحات تليفزيونية: سنعيد المبلغ الذي دفعه الهلال لعوض خميس واللاعب سيبقى نصراويًا بعد التفاهم مع نواف بن سعد رئيس الهلال.

وكان عوض خميس قد وقع لناديي النصر والهلال بالسعودية، ما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حرمان نادي النصر، من تسجيل اللاعبين للفترة الصيفية القادمة فقط مع تغريمه نصف مليون ريال.

كما طالت العقوبات نادي الهلال بتغريمه نصف مليون ريال.