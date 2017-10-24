دون إبداء أسباب.. شركة صلة تعلن إيقاف بيع تذاكر مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

أعلنت شركة “صلة” الرياضية إيقاف بيع تذاكر مباراة النصر والهلال، والتي ستقام الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت الشركة في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء: سيتم الإعلان عن أماكن وموعد بيع تذاكر الديربي المنتظر لاحقاً”.

ولم تفسر شركة “صلة” أسباب إيقاف عملية بيع التذاكر.

إيقاف بيع تذاكر ديربي #النصر و #الهلال وسيتم الإعلان عن أماكن وموعد البيع لاحقاً.

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pic.twitter.com/SYtz35LArY — صلة الرياضية (@SelaSport) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان النصر أعلن في وقت سابق أنه سيتم طرح تذاكر مباراة الديربي غداً الأربعاء من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء، وسيكون بيع التذاكر في المواقع التالية:”متجر النصر – نادي الهلال – ملعب المباراة” (ملعب الأمير فيصل بن فهد).

وستكون أسعار تذاكر الديربي كالآتي:

المقصورة 1500 ريال

المنصة 1000 ريال

الممتازة 150 ريالًا

الموحدة 40 ريالًا