قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا.. السعودية في المجموعة الثالثة مع العراق والأردن

أوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تقام في الصين يناير 2018، منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات الأردن والعراق وماليزيا.

وضمت المجموعة الأولى، الصين صاحبة الأرض، مع قطر وأوزبكستان وعمان، فيما ستخوض منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفلسطين وتايلاند مباريات المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات كوريا الشمالية وفيتنام وأستراليا وسوريا.

We’re definitely in for a treat come January 2018! Here’s the #AFCU23 Finals draw results.

Tell us your thoughts! pic.twitter.com/PJeXK3Wv8b

— AFC (@theafcdotcom) October 24, 2017