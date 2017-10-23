الهلال والأهلي والنصر يطلبون حكامًا أجانب لجميع مبارياتهم في الدوري السعودي

طالبت أندية الهلال والنصر والأهلي، رسميًا، من الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين حكام أجانب لقيادة جميع مبارياتهم في هذا الموسم.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أتاح فرصة الاستعانة بالحكام الأجانب خلال المباريات بدءًا من الموسم الجاري، دون عدد محدد، مشيرًا إلى التزام هيئة الرياضة بتكاليف الطواقم الأجنبية.

وأصدر تركي آل الشيخ القرار خلال اجتماعه مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، مساء الإثنين، لمناقشة أحوال الأندية والبت في عدد من القضايا الرياضية الأخرى.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خاطبت إدارة النادي الأهلي الأمانة العامة باتحاد كرة القدم تطلب من خلاله إسناد طواقم تحكيمية أجنبية لجميع مباريات الفريق الكروي القادمة”.

وقال نادي الهلال: “بعثت إدارة النادي اليوم خطابًا إلى اتحاد كرة القدم يتضمن طلبًا بإسناد كافة مباريات الفريق الأول ضمن منافسات الدوري السعودي لحكام أجانب”.

إدارة نادي #الهلال تطلب حكامًا أجانب لكافة مباريات الفريق بالدوري. pic.twitter.com/fVCHRKwLgr — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

تفاعلا مع قرار الهيئة العامة للرياضة .#النصر يخاطب الاتحاد السعودي رسمياً بطلب حكام أجانب لجميع مبارياته بالموسم .#معاك_يانصر pic.twitter.com/Yl80WW0YiL — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧