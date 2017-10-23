تركي آل الشيخ يوجه بعودة معلقين مبتعدين للدوري السعودي (صورة)

استقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، عددًا من الرياضيين القدامى ممن عملوا في مختلف المجالات الرياضية، وهم عبدالرحمن الدهام وخليل الزياني وناصر الجوهر ومحمد الخراشي والمعلقين محمد البكر وغازي صدقه وناصر الأحمد بالإضافة إلى خالد بن فهد الدهمش وإبراهيم بن زاهد قدسي وخالد بن عبدالله الدبل وفيصل بن عثمان السعد.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الجهود الكبيرة التي قدّمها هؤلاء الرياضيون طيلة مشوارهم الرياضي، معربًا عن اعتزازه بهم وبما قدّموه من خدمة للرياضة السعودية وحرصه على الاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء طلب تركي آل الشيخ من المعلقين، محمد البكر وغازي صدقه وناصر الأحمد العودة مجددًا للتعليق الرياضي على مباريات كرة القدم؛ لما لديهم من حضور وتميز وخبرات تضفي المزيد من التشويق لمباريات الدوري السعودي.

ووفقًا لتوجيه رئيس الهيئة فستكون عودة الثنائي ناصر الأحمد ومحمد البكر من خلال مباراة النصر والهلال يوم الخميس القادم.

في سياق متصل أعلن تركي ال الشيخ فتح رئيس هيئة الرياضة في السعودية عن فتح الباب أمام أندية الدوري السعودي للمحترفين للاستعانة بطواقم تحكيم للمباريات دون سقف محدد بعد أن كان اتحاد الكرة قد حدد 8 طواقم تحكيمية أجنبية يمكن لأي نادٍ الاستعانة بها بكافة منافسات الدوري خلال الموسم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر في يناير الماضي السماح للأندية بالاستعانة بثمان طواقم تحكيمية اجنبية يتحمل النادي مصاريفها المالية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدم دخول الأندية في مزايدات مالية لضم اللاعبين بشكل يضر المنافسة الكروية وهو ما تم التوقيع عليه كوثيقة التزام.

وتم الاتفاق على إيقاف التصريحات الإعلامية التي لا تخدم التنافس بين الأندية ودعم المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة بكأس العالم في روسيا العام المقبل.