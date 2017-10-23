هل يدخل نواف العابد تشكيلة نادي الهلال أمام النصر في ديربي الرياض؟

قد يدخل نواف العابد، لاعب خط وسط نادي الهلال السعودي، تشكيلة الفريق التي ستواجه النصر في ديربي الرياض ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي يوم الخميس المقبل على ستاد الملك فهد الدولي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الدولي السعودي شارك في تدريبات الفريق الجماعية أمس الأحد.

وتبقى أن يقرر دياز إمكانية الدفع باللاعب بعد جلسة مع طبيب الفريق.

ويرغب الهلال في تحقيق فوز هام على غريمه النصر لضمان الاستمرار في منافسة الأهلي على صدارة ترتيب الدوري السعودي على الرغم من خوضه عدد مباريات أقل.

ويخطط الهلاليون لاستغلال الدفعة المعنوية الهائلة من الفوز على بيروزي الإيراني والباطن السعودي، لعبور النصر، ومن ثم الاستعداد لمواجهة أراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلنت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية عن التعاون مع نادي الهلال لمدة 3 سنوات.

وغرد حساب المؤسسة :”نفخر بالتعاون مع الهلال لـ٣ سنوات لتحقيق رؤيتنا المشتركة لدعم وتحفيز الشباب على العمل الاجتماعي في المملكة”.

وقال نادي الهلال عبر تويتر :”بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال.. سمو رئيس نادي الهلال يوقع اتفاقية مع مؤسسة الوليد للإنسانية”.

يذكر أن شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال قد وقعت عقدا مع الهلال لتصبح شريكا رئيسا لزعيم أندية المملكة.