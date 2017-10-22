لتأهيلهم قبل المونديال.. الاتحاد السعودي ينوي إعارة لاعبي المنتخب لأوروبا في يناير المقبل

ينوي الاتحاد السعودي لكرة القدم إعارة معظم لاعبي المنتخب، لأندية أوروبية خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة “أهداف” الناطقة باللغة الإنجليزية فإن مصادر قريبة للغاية من اتحاد الكرة أفصحت عن نية الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي إعارة اللاعبين الدوليين لأندية أوروبية، وذلك استعداداً لنهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

وقالت الصحيفة إن اتفاقية التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، من ضمن بنودها نقل اللاعبين السعوديين إلى الأندية الإسبانية المشاركة في الليغا، اعتباراً من يناير المقبل.

وقال عادل عزت، رئيس اتحاد كرة القدم السعودي إن الاتفاقية تتضمن قيام كشافين من الليغا بمتابعة المسابقات السعودية، واختيار اللاعبين المميزين لضمهم إلى أندية إسبانية.