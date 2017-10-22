صحيفة رومانية تتهكم على حكم سعودي .. تعرّف على السبب

سخرت صحيفة سبورت الرومانية الواسعة الانتشار هناك من الحكم السعودي سلطان الحربي، حكم مباراة نادي الهلال والباطن في الجولة السابعة من الدوري السعودي بعد احتسابه ركلة حرة لا معنى لها، إضافة لإعطاء لاعب الباطن بطاقة صفراء.

وتحت عنوان ” لا تعبث مع سلطان” قالت الصحيفة إن الحكم السعودي سيدخل التاريخ بسبب ارتطام عادي بينه وبين لاعب الباطن، البرازيلي سانتوس حيث وقع الحكم على الأرض، وقام معطياً بطاقة صفراء للاعب، واحتساب ركلة حرة لصالح الهلال.

وقالت الصحيفة إن لاعبي الباطن أبدوا بالغ اندهاشهم من قرار الحكم، وإن اللعب كان لمصلحة الفريق، حيث كان الوقت المحتسب بدلاً من الضائع على وشك الانتهاء، لكن الحكم أفسد هجمتهم بقراره الغريب والمضحك.