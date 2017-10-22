ناديان مكسيكيان يراقبان نجم نادي الهلال السعودي

أبدى ناديان مكسيكيان اهتمامهما بضم مهاجم نادي الهلال السعودي اللاعب الأوروغوياني ماتياس بريتوس، وذلك حال رغبة الهلال في التخلي عن اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضي” السعودية، فإن ناديي بوماس، وليون يبحثان ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث قالت الصحيفة إن بوماس يفتقد اللاعب بشدة بعد تدهور نتائجه ووجوده في الجزء الأسفل من الجدول، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث في حالة وجود اللاعب.

وأعدت الصحيفة في نهاية التقرير استفتاء لجماهير “ليون” حول رغبتها بعودة اللاعب للنادي من جديد، حيث أبدت الجماهير رغبة كبيرة بعودة اللاعب، وطالب 92% من المصوتين بعودته.

يذكر أن اللاعب قد نجح في مباراة يوم أمس أمام الباطن في الجولة السابعة من الدوري السعودي في تسجيل الهدف الأول لفريقه، علماً بأن المباراة انتهت بفوز الهلال بهدفين لهدف.