السعودية.. رئيس الهلال والوليد بن طلال يوقعان اتفاق الرعاية (صور)

وقّع نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، عقد الشراكة مع الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، إذ سيظهر شعار الشركة على قميص النادي.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين سيظهر شعار شركة المملكة القابضة على قميص الهلال لمدة 3 أعوام.

ويأتي الاتفاق في إطار تطوير الجانب الاستثماري للنادي والسعي لزيادة أرباحه، حسبما أفاد البيان الذي نشره الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) قبل أيام.

وعبّر نواف بن سعد عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع أحد أكبر الشركات في المنطقة والتي يترأسها الوليد بن طلال، مؤكدًا أن عقد الشراكة يعزز مداخيل النادي ويوسع استثماراته، موجهًا في الوقت ذاته الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة لجهودها التي تبذلها في سبيل تطوير الرياضة السعودية.