قرار جديد من هيئة الرياضة يخص الأندية السعودية.. تعرف عليه

أرسل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، خطابًا لأندية دوري المحترفين يطلب فيه الاجتماع بهم، غدًا الاثنين بمكتبه في المجمع الأولمبي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة”، فقد طلب “آل الشيخ” من رؤساء الأندية إحضار كل منهم لـ(تميمة) تمثل جزءًا من هوية النادي، وذلك بغرض استخدامها للتسويق للفرق على أن لا تكون مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي أو الذوق العام أو تشير للملكية أو لشعار المملكة العربية السعودية.

وتتخذ هيئة الرياضة السعودية العديد من القرارات في الفترة الأخيرة ؛بهدف الارتقاء بالرياضة السعودية، كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهدف إلى تطوير “صناعة كرة القدم” في المملكة ورعاية المواهب الشابة.

وأشارت الهيئة إلى اتفاق كذلك مع رابطة الدوري الإسباني “الليغا” لإنشاء أكاديميتين في الرياض وجدة. وتأتي هذه الخطوات بعد تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 المقررة إقامتها الصيف المقبل في روسيا، وذلك للمرة الخامسة في تاريخ المملكة والأولى منذ 2006.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر قرارًا بمنع استخدام لقب “الملكي” بين الأندية السعودية، وطلب من الأجهزة الإدارية للفرق التي تستخدم هذا اللقب الالتزام بالقرار، وذلك في إشارة إلى ناديي الهلال والأهلي على وجه التحديد.

يذكر أن ناديي الهلال والأهلي يتنازعان على هذا اللقب منذ فترة، إذ ترى جماهير الأهلي أن فريقها هو الملكي بسبب تكريمه من قبل الملك سابقًا، في حين تؤمن جماهير الهلال أن ناديها يستحق هذا اللقب لأنه الأكثر تتويجًا بالألقاب المحلية والآسيوية.