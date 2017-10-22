اعتماد توقيت لقائي نهائي دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال وأوراوا الياباني

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، بشكل رسمي توقيت مواجهتي نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني.

وسيقام لقاء الذهاب على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ،في السابعة وخمس عشرة دقيقة، فيما ستطلق صافرة البداية للقاء الإياب عند الواحدة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد كلف طاقم تحكيم بقيادة الأردني أدهم مخادمة لمواجهة الذهاب، فيما سيقود الدولي الأوزبكي فالنتين كوفالينكو موقعة الإياب على استاد سايتاما.

ويواجه الهلال السعودي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني يومي الـ18 والـ25 من نوفمبر المقبلين في نهائي دوري أبطال آسيا.

رسمياً : توقيت نهائي دوري أبطال آسيا بين #الهلال و اوراوا . pic.twitter.com/F09eOVHdxX — أخبار الهلال (@hilalstuff) October 21, 2017

أهداف غزيرة

سجل الهلال عشرة أهداف في دور المجموعات قبل أن يسجل أربعة أهداف في دور الـ16، وثلاثية في ربع النهائي، ورباعية في ذهاب نصف النهائي، ليبلغ مجموع أهداف الزعيم السعودي 21 هدفا في 11 مباراة، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة.

بلا هزيمة

لم يتعرض نادي الهلال لأي هزيمة خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر من الجزء الغربي لقارة آسيا.