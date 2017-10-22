هل منعت الهيئة العامة للرياضة السعودية الجماهير من دخول الملاعب بـ”الشورت”؟

هل منعت الهيئة العامة للرياضة السعودية الجماهير من دخول الملاعب بـ”الشورت”؟

المصدر: فريق التحرير

كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية، حقيقة ما تردد عن منعها دخول المشجعين، المرتدين للسروال القصير “الشورت”، إلى مدرجات الملاعب.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوضح الملابس الممنوعة من دخول الملاعب، والتي ينطبق عليها وصف “غير لائق”.

وكانت هيئة الرياضة أصدرت قرارًا، في وقت سابق من هذا الشهر، بمنع المشجعين المرتدين لملابس “غير لائقة” من دخول المنشآت والملاعب الرياضية.

وبعد انتشار تلك الشائعة، قالت الهيئة، عبر حسابها: “لم يصدر أي منع لمن يرتدي (الشورت) من دخول المباريات، وسيتم توجيه مسؤولي الملاعب والجهات المنظمة للالتزام بذلك”.

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