هل منعت الهيئة العامة للرياضة السعودية الجماهير من دخول الملاعب بـ”الشورت”؟

كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية، حقيقة ما تردد عن منعها دخول المشجعين، المرتدين للسروال القصير “الشورت”، إلى مدرجات الملاعب.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوضح الملابس الممنوعة من دخول الملاعب، والتي ينطبق عليها وصف “غير لائق”.

#الهيئة_العامة_للرياضة :

لم يصدر أي منع لمن يرتدي ( الشورت ) من دخول المباريات، وسيتم توجيه مسؤولي الملاعب والجهات المنظمة للإلتزام بذلك pic.twitter.com/bcK5hg8amU — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 21, 2017

وكانت هيئة الرياضة أصدرت قرارًا، في وقت سابق من هذا الشهر، بمنع المشجعين المرتدين لملابس “غير لائقة” من دخول المنشآت والملاعب الرياضية.

وبعد انتشار تلك الشائعة، قالت الهيئة، عبر حسابها: “لم يصدر أي منع لمن يرتدي (الشورت) من دخول المباريات، وسيتم توجيه مسؤولي الملاعب والجهات المنظمة للالتزام بذلك”.