الاتحاد السعودي لكرة القدم يمنع إطلاق لقب الملكي على الأندية

الاتحاد السعودي لكرة القدم يمنع إطلاق لقب الملكي على الأندية

المصدر: فريق التحرير

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، قرارا بمنع استخدام لقب الملكي بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب أو عبر مواقع الأندية أو تطبيقاتها الإلكترونية، أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب.

ووفقا لما ذكره الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فإن الاتحاد دعا إدارات الأندية بضرورة التنبيه على جماهيرها بالالتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارساتها المرتبطة بالنادي رسميا تجنبا لأي عقوبات قد تصدر بحق الفريق.

ومؤخرا ثارت قضية النادي الملكي في السعودية حيث شهدت نزاعاً بين أنصار أهلي جدة والهلال، وعادت القضية إلى الواجهة من جديد بعدما أصدرت إدارة الأول بياناً صحفياً تطلب إطلاق اسم الملكي على النادي دون غيره من الألقاب.

وقال الأهلاويون في بيانهم إن فريقهم هو الذي حظي بأولوية الرعاية من قبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو الأمير عبدالله الفيصل، وهو النادي الذي تأسس عقب توحيد السعودية ولونه الأخضر والأبيض وشعاره يحمل السيفين والنخلة، بينما يرد الهلاليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن فريقهم الملكي لأن الملك سعود أمر بتغيير اسمه من الأولمبي إلى الهلال.

في إسبانيا، هناك 22 نادياً تحمل لقب “الملكي”، سلتا فيغو، ديبورتيفو لاكورونا، راسينغ سانتاندير وريال بيتيس، وإسبانيول الواقع في إقليم كاتالونيا كلها أندية ملكية، أما بلجيكا فلديها 5 أندية تحمل ذات اللقب، ولكل نادِ أكمل 50 عاماً من تأسيسه الحق بأن يدعى “الملكي”.

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