مباراة الهلال والباطن.. أب ونجله يحتفلان بشكل جنوني بهدف ريفاس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كوميديًا لأب ونجله يحتفلان في المدرجات بشكل جنوني بالهدف القاتل الذي أحرزه جيلمن ريفاس، لاعب نادي الهلال السعودي، في شباك الباطن، اليوم السبت.

فقد ظهر الأب في الفيديو وهو يحمل نجله على كتفيه ويطير به فرحًا بالهدف، واقتناص ثلاث نقاط ثمينة في عمر الدوري السعودي.

وأحرز الفنزويلي ريفاس هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليهدي الهلال ثلاث نقاط ثمينة أمام الباطن، الذي بدا في طريقه لاقتناص نقطة التعادل.

لقطة المشجع و ولده هههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/JAFvEgluRU — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) October 21, 2017

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، فوضع ماتياس بريتوس الهلال في المقدمة في الدقيقة 62 لكن البرازيلي تاراباي أدرك التعادل للباطن من هجمة مرتدة في الدقيقة 70.

وأهدر السوري عمر خريبين ركلة جزاء للهلال قبل أربع دقائق على النهاية، بعدما تصدى مزيج الفريج حارس الباطن لمحاولته.

ونجح ريفاس في اقتناص هدف الفوز عندما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك من مدى قريب.