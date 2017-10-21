مباراة الاتحاد والأهلي.. القائم يمنع هدفًا أولَ لـ”الإتي” (فيديو)

منع قائم النادي الأهلي السعودي، تقدم فريق الاتحاد بهدف أول، بعدما تصدى لتصويبة صاروخية أطلقها المحترف كارلوس فيلانويفا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في قمة منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت الهجمة في الدقيقة 34، حيث تلقى فيلانويفا الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها قوية لترتطم بعارضة الحارس محمد العويس، لترتد مرة أخرى للعكايشي الذي سددها بدوره ولكن خارج المرمى.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في مركز الصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الباطن والهلال والنصر والفيصلي المتواجدين في المركز ذاته بنفس رصيد النقاط، بينما يحل الاتحاد في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.