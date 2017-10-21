وزير عراقي: متفقون مع السعودية في كل شيء.. ومختلفون حول الهلال والنصر

قال وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، إن العراقيين متفقون مع المملكة العربية السعودية، في كل شيء، لكنهم مختلفون فقط في تشجيع بعض القبائل للهلال بينما تشجع أخرى نادي النصر.

واحتفل وزير النقل العراقي بهبوط أول طائرة سعودية في العراق بعد 27 عامًا، بمداعبة بثتها قناة العربية عبر حسابها على تويتر.

وقال الوزير العراقي :”شكرًا جزيلاً، يوم مبارك و سعيد، لا فرق بين الشعب العراقي، والشعب السعودي، انتماء عشائري وقبلي واحد، وتاريخ واحد”.

وتابع:”الفرق أن البعض يشجع الهلال، فيما يشجع آخرون النصر”.

وأكد الوزير العراقي أنه يشجع الناديين معًا، حينما سُئل عن ناديه المفضل بين الاثنين.