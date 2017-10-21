مباراة الأهلي والاتحاد.. من يكسب الرهان سييرا أم ريبيروف في ديربي جدة؟

يظل لقاء ديربي مدينة جدة بين الأهلي والاتحاد مسرحًا للإثارة والندية بين الفريقين الكبيرين، وهو ما يجعل الجميع يترقب جولة مثيرة ونارية بين العملاقين، مساء السبت، في الجولة السابعة للدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويزيد صعوبة المواجهة وجود دوافع كبيرة ومختلفة لدى مدربي الفريقين، التشيلي لويس سييرا المدير الفني للاتحاد، والأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للأهلي.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة التكتيكية بين سييرا، وريبيروف في ديربي جدة.. فإلى السطور التالية:

سييرا وتحسين الأوضاع.

يخوض نادي الاتحاد هذه المواجهة مع مدربه سييرا تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار في مسابقة الدوري وتحسين الأوضاع.

ويحتل الاتحاد المركز السابع، وهو أمر أثار غضب جماهيره بعد ضياع بعض النقاط في بداية المسابقة، وبالتالي فالضغوط هائلة على كاهل لاعبي عميد الأندية السعودية الباحثين عن تتويج فريقهم بالدوري بعد غياب.

ويأمل سييرا أن يحقق فريقه الفوز ولا شيء سواه، وهو ما أكده المدرب التشيلي في تصريحاته قبل اللقاء بأن الفريق سيلعب من أجل حصد النقاط الثلاث.



.ريبيروف والانطلاقة الكبرى

يسعى المدرب سيرجي ريبيروف المدير الفني للأهلي لمواصلة صدارة الدوري واستمرار الانطلاقة الكبرى التي بدأت منذ الخروج من دوري أبطال آسيا.

ولا بديل أمام ريبيروف سوى الفوز بلقاء الديربي لتعزيز الصدارة واستمرار مصالحة الجماهير بعد الوداع المرير للبطولة الآسيوية.

ويسعى ريبيروف أيضًا لإثبات قدراته في مباراة جماهيرية بقيمة لقاء الديربي أمام الاتحاد، خاصة أن الأهلي يتفوق في لقاءاته الأخيرة ضد الاتحاد بالدوري الذي لم يفز بأي لقاء بالدوري على الأهلي منذ 5 أعوام.

.معادلة سييرا

يراهن سييرا على معادلة هجومية متمثلة في سرعات المثلث الهجومي محمود عبدالمنعم (كهربا) نجم منتخب مصر، وفهد المولد نجم منتخب السعودية، وأحمد العكايشي نجم منتخب تونس، مع الاعتماد على خدمات اللاعب التشيلي فيلانويفا صانع الألعاب المحوري الذي يقدم الهدايا لزملائه.

ويعتمد المدرب التشيلي على هذا الرباعي بشكل تام مع مساندة من الأطراف متنوعة، وبالتالي فإيقاف خطورة الاتحاد تتمثل في الرقابة الصارمة لفيلانويفا العقل المفكر، واللاعبين الموهوبين أصحاب السرعات.



وقال عادل عبدالرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد، لشبكة “إرم نيوز” إن سييرا صنع هجومًا قويًا ولكن الدفاع عليه علامات استفهام كبيرة في الاتحاد.

وأضاف: “أعتقد أن دفاع الاتحاد يمثل أزمة بالنسبة للفريق في لقاء مهم مثل مباراة ديربي جدة”.

.أوراق ريبيروف

يراهن الأوكراني ريبيروف على بعض المهارات الفردية والأوراق القادرة على حسم المباراة، وعلى رأسهم السوري عمر السومة هداف الفريق.

ويعتمد ريبيروف على تألق السومة وقدراته على اقتناص الأهداف بجانب الرقابة المستمرة عليه ليلعب بجواره الثنائي السريع صالح العمري والبرازيلي ليوناردو من أجل صناعة الفارق هجوميًا.

وأكد عادل عبدالرحمن أن الأهلي فريق منظم، خاصة في الجانب الأمامي، موضحًا أن الفريق لديه أنياب ومخالب هجومية تساعده بقوة على تحقيق الفوز.

وأضاف “: في رأيي إيقاف عمر السومة أمر ضروري لدفاع الاتحاد لأنه يمثل القوة الهجومية الضاربة في تشكيلة الأهلي”.